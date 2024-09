PSP detém suspeito de assalto à secretaria-geral do MAI

A Polícia de Segurança Pública deteve na segunda-feira o suspeito de estar envolvido no assalto à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, disse esta terça-feira à Lusa fonte daquela polícia.

A PSP remete mais informações sobre a detenção e assalto para mais tarde.

O edifício da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, na Rua de São Mamede, em Lisboa, foi assaltado na madrugada da passada quinta-feira e a investigação ficou a cargo da PSP.

Segundo as autoridades, o alerta do assalto foi dado às 09:52 pelo polícia que estava de serviço no edifício após ter dado conta que existiam gabinetes remexidos.

Fonte policial disse na altura que foram levados vários computadores, dois dos quais de chefias da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, e que as câmaras de vigilância não estavam a funcionar.