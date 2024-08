Roubo milionário no Porto. Australiano fica sem 175.000€

Um cidadão australiano ficou sem 175.000 euros ao ser assaltado esta quarta-feira, em Cedofeita, concelho do Porto.

O homem de 53 anos transportava o dinheiro num saco, quando foi abordado e ameaçado com uma arma branca - ainda acabou por sofrer um golpe num braço.

O lesado é investidor e tinha essa avultada quantia consigo porque tinha um encontro com um especialista em criptomoeda para fazer a conversão do dinheiro, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

O caso está a ser investigado pelas autoridades.