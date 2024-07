Homem armado com uma catana fere cinco pessoas na Suíça - incluindo um bebé e uma grávida

Um homem de 34 anos armado com uma catana atacou várias pessoas no prédio onde vivia em St. Gallen, Suíça, na noite da passada quinta-feira.

O suspeito feriu cinco pessoas, incluindo um bebé e uma grávida, informa a polícia de St. Gallen.

O alerta foi dado pouco depois das 21:30 de quinta-feira. Segundo as autoridades, o suspeito atacou uma mulher grávida nas escadas, quando esta chegava para visitar o pai, que vivia no edifício. O homem de 66 anos tentou socorrer a filha e ficou gravemente ferido.

Quando se aperceberam do que se passava, outros vizinhos perseguiram o alegado agressor até ao exterior do prédio. Aí, o homem atacou outra moradora de 31 anos e o seu filho de três meses, que também ficou ferido.

O suspeito acabou por ser imobilizado pelos vizinhos até à chegada das autoridades, mas ainda feriu outra pessoa entretanto.

Segundo a polícia, o homem sofreu ferimentos durante o incidente.

Apesar de todos os feridos terem sido submetidos a cirurgia, nenhum deles corre risco de vida.

Durante as buscas feitas à casa do suspeito, a polícia encontrou um líquido inflamável e gás, o que levou à evacuação do edifício. Devido ao risco de explosão, os bombeiros foram acionados.

O alegado agressor já era conhecido das autoridades por ter problemas psicológicos.