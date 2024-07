Mulher morre ao tentar impedir roubo do carro onde estava o filho de seis anos

Uma mulher de 29 anos morreu atropelada pelo próprio carro, quando tentou impedir o seu roubo, em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos, na passada quinta-feira.

Alexa Stakely tinha acabado de ir buscar o filho de seis anos, que estava no interior da viatura, quando dois homens tentaram levá-la.

A mulher, uma mãe solteira que era terapeuta da fala e também empregada de mesa, foi buscar a criança à ama, depois de terminar o seu turno, por volta da 1:30 (hora local).

Depois de colocar a criança a dormir na viatura, ligou-a para se ir embora. Mas percebeu que lhe faltava algo e voltou à casa da ama. Quando regressou viu que alguém estava a fazer marcha-atrás e correu em direção ao veículo.

Stakely foi atropelada e projetada, batendo com a cabeça no chão. A queda provocou-lhe um ferimento fatal.

A jovem mãe ainda foi transportada para uma unidade hospitalar em estado grave, mas acabou por ser declarada morta às 08:43 (hora local), revelou a Polícia de Columbus.

Os dois homens acabaram por abandonar o carro ali perto e fugiram a pé para um complexo de apartamentos vizinho.

As autoridades localizaram a viatura com a criança ilesa no seu interior.