Suspeito de atropelamento mortal e fuga em Coruche constituído arguido

Um homem de 44 anos foi constituído arguido por suspeita da prática de um crime de homicídio por negligência e omissão de auxílio num atropelamento na freguesia de Coruche, na qual morreu um ciclista, informou esta quinta-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

No dia 10 de julho, um ciclista de 70 anos morreu vítima de atropelamento e fuga na freguesia de Coruche, Fajarda e Erra, no distrito de Santarém.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que na sequência do atropelamento, que envolveu um veículo ligeiro e uma bicicleta, os militares da guarda deram cumprimento a dois mandados de busca, que permitiram localizar o veículo interveniente no acidente.

O suspeito foi constituído arguido, estando o caso no Tribunal Judicial de Coruche, no distrito de Santarém.

Na ação estiveram envolvidos elementos do Posto de Trânsito de Salvaterra de Magos, do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Coruche, do Núcleo de Apoio Técnico da Secção de Informações e da Investigação Criminal do Comando Territorial de Santarém.