Três mortos a tiro em plena luz do dia em Lisboa. Suspeitos estão em fuga

Três pessoas - dois homens e uma mulher - foram mortas a tiro esta quarta-feira em plena luz do dia numa rua de Lisboa, na freguesia de Penha de França, às 13:35. A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi acionada e encontrou as vítimas já sem vida, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

As autoridades apuraram que três suspeitos se colocaram em fuga num jipe, em direção a Santa Apolónia.



Existem suspeitas de que terá sido uma execução relacionada com tráfico de drogas.

Até ao momento, não foi feita qualquer detenção.