Tapou todas as saídas de ar e abriu o gás. Pai mata os dois filhos em Barcelona

Um homem de 53 anos e os dois filhos, de sete e dez anos, foram encontrados mortos na cidade de Horta, em Barcelona, esta terça-feira. Para as autoridades espanholas, o progenitor é para já o principal suspeito, uma vez, que todos os orifícios da divisão por onde poderia escapar ar estavam selados com fita isoladora e uma torneira de gás estava aberta.

Os resultados preliminares das autópsias, realizadas durante a manhã desta terça-feira, não especificaram as causa da morte nem se os menores tinham tomado algum tipo de substância que os induzisse num sono profundo.

Os Mossos d’Esquadra continuam a aguardar pelos resultados das análises toxicológicas, mas, de acordo com o jornal espanhol La Vanguardia, já descartaram a hipótese de o incidente tenha sido um acidente doméstico, que está a ser entendido como um crime com índole de violência vicária, que é caracterizada pelo uso de pessoas ou relações de dependência para infligir sofrimento à vítima, neste caso, matar os filhos com o propósito de atingir a ex-companheira e mãe das crianças.

A família do suspeito já se pronunciou sobre o sucedido, com uma das irmãs a negar que o homem fosse capaz de fazer mal aos filhos, acrescentando que o irmão tinha tido covid e que, deste então, tinha ficado com uma perda de olfato que poderá explicar como não sentiu o cheiro a gás.