A Polícia de Segurança Pública (PSP) identificou no domingo, nas imediações do Estádio do Dragão, no Porto, dois homens na posse de dezenas artigos de marroquinaria e de vestuário desportivo alegadamente contrafeito, revelou esta terça-feira esta força policial.

Além destes artigos, acrescentou em comunicado a PSP, foram ainda apreendidos 8.050 euros.

Os dois homens, de 33 e 43 anos, são residentes no Porto, sublinhou.