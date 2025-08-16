Mulher sem-abrigo de 61 anos escapa a tentativa de violação em Massamá graças a segurança

Um homem, de 28 anos, foi detido por suspeita de tentar violar uma mulher sem-abrigo, de 61 anos, na estação de comboios de Massamá, no concelho de Sintra, informa a Polícia Judiciária (PJ) através de comunicado.

O ataque ocorreu no dia 5 de agosto e só não foi consumado porque um vigilante da estação surpreendeu o agressor, que acabou por abandonar o local.

Segundo as autoridades, o suspeito terá agredido a vítima antes de tentar consumar a violação.

O alerta foi dado de imediato à Polícia de Segurança Pública (PSP) de Sintra, que acionou a PJ por se tratar de um crime de natureza sexual grave.



A PJ revela que está também a analisar outros casos com "características semelhantes" e "o mesmo modus operandi", que poderão estar ligados ao mesmo homem.



O detido será presente a tribunal para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.