Apanhado em Espanha homem que incendiou antigo colégio no Seixal e impediu a fuga de um casal

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 30 anos por duplo homicídio qualificado e incêndio, em Espanha. O detido é suspeito de ter ateado fogo ao antigo colégio Externato Novo Dia, no Seixal, na madrugada de 14 de maio, provocando a morte de um casal sem-abrigo.

A investigação do caso levou ao presumível autor do crime, que terá entrado no edifício abandonado, que "servia de domicilio a um casal com 53 e 48 anos", e ateou fogo ao local. Em seguida, fugiu e barrou a saída, "impedindo dolosamente que as vitimas também pudessem fugir do fogo".

O homem, que não tinha residência fixa em Portugal, ausentou-se do país após o crime. Com a colaboração das autoridades espanholas, foi possível localizá-lo em Espanha.

Depois de presente a primeiro interrogatório judicial, o detido ficou em prisão preventiva.