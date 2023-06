Apanhados com droga, armas e milhares de euros em notas: operação no Porto termina com três detidos

Mãe de recluso detida por levar drogas escondidas no corpo

Dois homens e uma mulher, com idades entre os 40 e os 42 anos, foram detidos esta quarta-feira em Valongo e em Gondomar na posse de droga, armas e mais de 21 mil euros em dinheiro, anunciou a GNR.

Em comunicado, a GNR explica que na origem das detenções está uma investigação que durou cerca de oito meses.

No decorrer da ação, acrescenta a nota de imprensa, foram realizadas seis buscas, três domiciliárias e três em veículos, tendo sido apreendidas de 1,2 quilogramas de pólen de haxixe, 50 doses de cocaína, 50 doses de MDMA (ecstasy) e 21.770 euros em dinheiro.

Os militares apreenderam ainda seis munições, quatro telemóveis, duas soqueiras, uma arma de fogo transformada, uma besta com flechas, diversas armas brancas e diverso material de acondicionamento e divisão de matéria estupefaciente.

Os detidos, todos com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, vão ser presentes esta quarta-feira no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.