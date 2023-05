Idosa envenena, esquarteja e espalha restos mortais do marido. Estava "cansada de cuidar" dele

O tronco de um homem encontrado numa mala junto a uma estrada, em Selvíria, Brasil, levou à detenção de uma mulher de 61 anos 48 horas depois. A idosa confessou à Polícia Civil de Mato Grosso do Sul ter envenenado, esquartejado e espalhado os restos mortais do marido.

A suspeita revelou estar “cansada de cuidar” do marido, que teve um acidente vascular cerebral (AVC) recentemente, escreve a Globo, citando o responsável pela investigação, Felipe Rocha. Segundo o polícia, o casal estava junto há dois anos e a mulher sabia que o companheiro tinha problemas de saúde.

Num vídeo divulgado no Instagram da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, o chefe de polícia de Selvíria explica que, depois de falarem com várias pessoas na cidade, perceberam que um homem de 63 anos, António conhecido como “Toninho”, estaria desaparecido. Falaram, então, com a mulher que “demonstrou extremo nervosismo” e apresentou uma história pouco credível. Já na esquadra, a idosa foi apanhada em “diversas contradições”.

“A suspeita confessou que, num momento de loucura, cometeu o crime”, diz Felipe Rocha, acrescentando que a mulher indicou ainda onde estava o resto do corpo: “Ela colocou a cabeça, pernas e braços em sacos e congelou-os. Estavam no congelador de casa, onde ela armazenava alimentos para a venda de lanches.”

A vítima foi morta com veneno de ratos, revela a polícia no seu site, acrescentando que, sem saber o que fazer ao corpo, a mulher identificada com as iniciais A.G.S. decidiu esquartejá-lo.

O responsável pela investigação diz que a mulher “pouquíssimas vezes, demonstrou arrependimento”. Aliás, segundo Felipe Rocha, a suspeita demonstrou “muita frieza” durante todo o processo de investigação.