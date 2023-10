Queria disparar sobre um familiar mas atingiu um vizinho. Jovem de 19 anos detido em Famalicão

Reaberta rua da PJ, em Lisboa, após falso alarme com mala abandonada

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 19 anos que na segunda-feira baleou um vizinho numa urbanização na cidade de Vila Nova de Famalicão, causando-lhe ferimentos num braço, anunciou esta terça-feira aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que o suspeito queria alvejar um familiar com quem tinha tido um “desentendimento verbal”, mas o pai desviou a direção do disparo, acabando os “múltiplos projéteis” por atingir uma pessoa que se encontrava no patamar imediatamente acima.

Ainda segundo a PJ, o suspeito terá disparado alegadamente em retaliação a um primeiro disparo efetuado pelo seu familiar.

Este foi também identificado e constituído arguido.

A PJ apreendeu de armas de fogo e munições compatíveis com as usadas nos factos.

Indiciado por homicídio qualificado na forma tentada, o detido vai ser presente a tribunal, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.