Quatro homens detidos em flagrante delito por tráfico de droga no Porto

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve na segunda-feira, na Praça Almeida Garrett, no Porto, quatro homens suspeitos de tráfico de droga, adiantou esta terça-feira a força policial.

Em comunicado, a PSP explicou que os homens, com idades entre os 26 e 54 anos, residentes em Vila Nova de Gaia e Gondomar, no distrito do Porto, foram detidos pelas 18:15 em flagrante delito.

Na sua posse, os suspeitos tinham 23 doses individuais de haxixe, 43 gramas de produto inconclusivo e 109 euros, salientou.

Os detidos, sem atividades profissionais conhecidas, vão ser presentes a primeiro interrogatório policial.