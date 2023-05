Mulher morre envenenada com bombons que recebeu no aniversário

Uma mulher morreu no passado sábado no Rio de Janeiro, Brasil, após comer bombons envenenados que recebeu no dia do aniversário.

Segundo a imprensa brasileira, que cita fontes da investigação, Lindaci Carvalho, de 54 anos, foi contactada por um estafeta que lhe pediu a localização para entregar uma encomenda.

Desconfiada, pelo facto de já ter recebido ameaças de morte pelas redes sociais, pediu para a encomenda ser entregue na loja do namorado, que tem câmaras de videovigilância. Era um presente de aniversário, um ramo de flores e bombons, enviados por uma pessoa anónima.

Pegou então no presente e levou-o para o salão de beleza, mostrando receio em comer os bombons, comentando mesmo que poderiam estar “envenenados”.

Ligou para amigos e para o ex-marido, que confirmou ter enviado o presente. Só então Lindaci Carvalho decidiu comer os chocolates.

Duas funcionárias do salão de beleza também comeram bombons. Também o filho da vítima provou, mas cuspiu de imediato: "Sentiu algo estranho na boca", contou a família.

No regresso a casa, sentiu-se mal e foi socorrida na rua. Ainda foi transportada ao hospital, mas chegou já sem vida.

A família garantiu depois que o ex-marido só disse que enviou o presente para aproveitar o facto de o remetente ser anónimo.

Entretanto, esta quarta-feira, as autoridades detiveram outra mulher por suspeita do envenenamento. Segundo a polícia, os bombons foram entregues por um estafeta que tinha sido contratado pelo filho da detida.

O motivo do crime terá sido passional. A detida teria um relacionamento com o ex-companheiro de Lindaci Carvalho e desconfiou que o homem estava a traí-la com a vítima. Terá então resolvido vingar-se desta forma.