Aluno de 12 anos esfaqueia colegas e um adulto em escola da Azambuja

Os bombeiros da Azambuja foram acionados ao início da tarde desta terça-feira para uma situação de esfaqueamento de menores alunos da Escola básica da Azambuja. Fonte dos bombeiros locais confirma à TVI e CNN Portugal a ocorrência e está neste momento no local.

Também a Guarda Nacional Republicana (GNR) foi acionada e deslocou-se ao local, onde o suspeito, que terá 12 anos, foi localizado e imobilizado pelas autoridades.

As vítimas, apurou a CNN Portugal (do mesmo grupo da TVI), serão seis: um adulto e quatro raparigas e um rapaz, todos menores e colegas do agressor - sendo que uma das jovens, em estado mais grave, inspira maiores cuidados. Foram todos transportados para o hospital.

A investigação está agora entregue à Polícia Judiciária, que se deslocou para o local e tenta apurar as causas do crime.