Esfaqueamento em Vila Franca de Xira: um ferido grave e agressor em fuga

Jovem de 16 anos mata à facada homem que se desentendeu com a mãe em café de Loures

Um homem de 27 anos ficou ferido com gravidade, ao ser esfaqueado quatro vezes, na noite de quarta-feira, em Vila Franca de Xira, sabe a TVI.

Uma central de emergência médica deu o alerta, informando as autoridades da existência de agressões entre quatro indivíduos, sendo que um deles estava ensanguentado.

Os meios que se deslocaram ao local confirmaram que a vítima foi esfaqueada na face, num ombro, no abdómen e no braço direito e que o agressor se colocou em fuga.

O ferido deu entrada no Hospital de Vila Franca de Xira mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital de São José, em Lisboa.

As autoridades realizaram diligências para encontrar o suspeito do ataque. A mulher do agressor não se mostrou cooperante.