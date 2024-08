Homem encontrado morto em Carnide

Homem esfaqueado em casa de banho de café em Viana do Castelo

Um homem de 68 anos foi encontrado morto este domingo à tarde na Azinhaga do Serrado, em Carnide, Lisboa. O corpo da vítima estava dentro de um carrinho de mão, numa zona de mato, com sinais de esfaqueamento - a faca ainda estaria espetada no corpo.

Os serviços de emergência foram acionados e ainda foram realizadas manobras de reanimação, mas sem sucesso. O óbito foi declarado no local.

O alerta foi dado por moradores daquela localidade, que viram um homem a arrastar o corpo da vítima pelo chão, apurou a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

O caso começou por ser investigado pela Polícia de Segurança Pública (PSP), mas por existirem suspeitas de crime passou para a alçada da Polícia Judiciária.

Até ao momento, não foi feita qualquer detenção.