Homem esfaqueado em casa de banho de café em Viana do Castelo

Um homem de 40 anos foi esfaqueado este domingo na casa de banho de um café na ribeira de Viana do Castelo, tendo sido transportado ao hospital e acionada a Polícia Judiciária para investigar o crime, anunciou a PSP.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo adiantou que a vítima, esfaqueada na zona abdominal, encontra-se estável no hospital de Santa Luzia.

O esfaqueamento ocorreu cerca das 06:20, na avenida do Campo do Castelo, no café Cantinho do Pescador.

A vítima, que possui título de residência em Portugal, foi encontrada na casa de banho do estabelecimento.

Segundo a PSP, “o agressor ou agressores, são até ao momento desconhecidos, e colocaram se em fuga”.

“O local possui imagens de videovigilância, e foi efetuada preservação de imagens. O local foi devidamente vedado para preservação de provas, tendo sido contactada a Polícia Judiciária de Braga, que se deslocou ao local”, referiu a fonte da PSP.