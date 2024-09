Homem detido depois de invadir local de trabalho da vítima e tentar matá-la "por ciúmes"

Um cidadão estrangeiro de 24 anos foi detido pela suspeita da "prática do crime de homicídio, na forma tentada, cometido com arma branca, na tarde do passado sábado, dia 21 de setembro, numa obra, no centro de Braga", revela a Polícia Judiciária (PJ) através de comunicado.

A agressão terá surgido na "sequência de anteriores desavenças motivadas por ciúmes".

Segundo a nota informativa, o suspeito dirigiu-se ao local de trabalho da vítima, também cidadão estrangeiro, e provocou-lhe "ferimentos com arma branca". Valeu ao agredido a intervenção dos colegas de trabalho, que "enfrentaram o suspeito", que se colocou em fuga.

Em colaboração com a Guarda Nacional Republicana (GNR), a PJ conseguiu recolher provas que levaram à detenção do suspeito na madrugada de dia 22 de setembro.

O detido foi presente a tribunal, "tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentação diária no Órgão de Polícia Criminal, na área da sua residência, proibição de contactos com a vítima e entrega de passaporte".