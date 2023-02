Uma mulher, de 35 anos, foi esfaqueada pelo companheiro, esta terça-feira à noite, na Azinhaga da Cidade, em Lisboa. O suspeito, de 50 anos, foi detido em flagrante delito, apurou a TVI/CNN Portugal.

À chegada ao local, as autoridades depararam-se com a vítima com perfurações na zona do peito e abdómen. Levou 20 facadas.

A mulher foi transportada para o Hospital de Santa Maria, onde ainda permanece. A sua situação clínica é estável.



Nas diligências no local, a Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu a faca utilizada nas agressões.

Na residência, estavam quatro menores, dois filhos e dois sobrinhos, que ficaram com a mãe da vítima.