A Polícia Judiciária (PJ), em colaboração com a Polícia de Segurança Pública (PSP) de Setúbal, deteve um homem, de 30 anos, que tentou matar o tio, com três facadas na cabeça, na quinta-feira, dia 23, na Capela da Nossa Senhora da Conceição, em Setúbal.

A vítima, de 58 anos, estava no velório do pai, quando foi atacada pelo sobrinho, que terá agido por vingança, apurou a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

A primeira patrulha da PSP chegou rapidamente ao local. Depois da detenção do agressor, chegaram reforços, outros dois veículos da PSP, já que nas imediações estavam largas dezenas de familiares dos dois homens.



As viaturas da PSP seguiram em marcha de urgência até à esquadra mais próxima, no bairro da Bela Vista, onde o agressor permaneceu detido.



O suspeito será presente a juiz de instrução criminal, para aplicação das medidas de coação. Está indiciado de homicídio qualificado, na forma tentada.