Detido homem que ateou três incêndios em Odivelas. Suspeito é reincidente

A Polícia Judiciária (PJ) identificou e deteve um homem, de 56 anos, pela prática de três crimes de incêndio florestal em Ramada, Odivelas.

O suspeito, que já tinha sido detido em julho e agosto pelo mesmo crime, ateou dois fogos no final de agosto e outro no início de setembro. No último incêndio, colocou "em perigo habitações próximas do local".

O detido estava obrigado a apresentações diárias, pelos crimes anteriores. Agora, voltará a ser presente a tribunal para conhecer as medidas de coação.