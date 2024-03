Colocou uma cadeira junto à rede e fugiu: reclusa escapa da prisão de Tires três dias depois de ter dado entrada

Grupo invade zona de parque das composições do Metro em Moscavide. Há cinco detidos

Uma reclusa fugiu do Estabelecimento Prisional de Tires, esta segunda-feira, e ainda anda a monte, sabe a TVI (do mesmo grupo do CNN Portugal).

Durante a hora do recreio da manhã, a mulher colocou uma cadeira junto à rede para conseguir saltar para o outro lado. Nessa altura, estaria apenas um guarda prisional a vigiar mais de uma centena e meia de reclusas.

Segundo foi possível apurar, a mulher saiu pela zona onde existem uns pavilhões com viaturas apreendidas, aproveitando o facto de o portão estar aberto devido à realização de obras no estabelecimento prisional.

Esta reclusa deu entrada no Estabelecimento Prisional de Tires na passada sexta-feira.