Um homem foi detido na madrugada de 31 de março, pela polícia da Divisão Policial do Funchal, depois de ser apanhado em flagrante delito a roubar uma caixa com doze garrafas de vodka e um saco com quatro embalagens de álcool gel.

De acordo com o comunicado do Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública, o homem, de 37 anos, foi intercetado na Freguesia de São Martinho, no Funchal, a sair de um estabelecimento comercial com as unidades.

Depois de alguma investigação, foi possível apurar a identificação de dois outros suspeitos que participaram no crime com o detido, assim como proceder à recuperação e devolução, ao legítimo proprietário, de outras dezoito garrafas de vodka e dois garrafões de lixívia.

O detido foi presente a autoridade judiciária tendo sido sujeito a Taxa Interna de retorno (TIR). Decorre o inquérito criminal com vista a obtenção de prova e recuperação do restante material furtado.

Enfrenta a acusação de crime de furto qualificado.