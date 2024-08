Mulher "golpeada com vidro" pelo companheiro em Lisboa

Uma mulher foi hospitalizada, no sábado, em Lisboa, em consequência de ter sido “golpeada com vidro” pelo companheiro, que foi detido, disse à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O alerta foi dado às 15:10, para uma situação de agressão a uma mulher de 46 anos, pelo companheiro, de 31, no bairro Quinta da Cabrinha, em Lisboa.

Segundo a PSP, a vítima foi hospitalizada e está estável e o homem foi detido e deverá se presente a tribunal ainda este domingo, estando ainda por apurar se se configura como um caso de violência doméstica ou de tentativa de homicídio.

No local estiveram elementos da PSP e da Polícia Judiciária.