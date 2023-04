Um recibo de uma pizza foi o suficiente para a polícia de Wisconsin suspeitar de um rapaz de 12 anos que está acusado de matar o vizinho, com quem costumava jogar videojogos.



Brandon Felton tinha 34 anos e, como relata a denúncia a que a NBC teve acesso, era usual receber o menor em casa para jogarem videojogos juntos. Como terá acontecido no dia 15 de março.



Quando as autoridades chegaram ao local, a 18 de março, depois de receber uma denúncia do primo da vítima, que estranhou não saber nada do familiar nos últimos dias, encontraram Brandon morto, numa poça de sangue.



Na sala, estava um recibo e uma bala. “Esse recibo era de um pedido da Domino's Pizza, que mostrava que uma encomenda de comida feita por um «Brandy»'”, refere a queixa.



O recibo tinha um número de telemóvel. Ao ligarem para esse número e questionarem se quem atendeu conhecia Brandon Felton, a pessoa negou e desligou a chamada.



No dia 18 de março, a mãe do rapaz de 12 anos levou-o à polícia para prestar declarações, já que tinham ouvido falar sobre a morte do vizinho “pela avó”.

“O réu afirmou continuamente que não pediu comida naquela noite e que nunca encomendou comida na casa de Felton. Alegou que não sabia nada acerca da pizza e que Felton nunca usou o seu telemóvel para pedir comida”, disse a denúncia. Mesmo depois de confrontado com o recibo, o rapaz continuou a responder não estar ligado à situação e desconhecer as circunstâncias do caso.



A mãe desmentiu a criança e confirmou à polícia que ele tinha estado na casa de Brandon naquele dia.



“Ele e os amigos foram lá para comprar as armas de Felton. Mas ele não as queria vender, então foram até lá para roubar”, disse o primo.



Interrogada pela NBC sobre se a criança iria ser julgada como adulta, a advogada de defesa, Katie Holtz, escreveu: “Em Wisconsin, qualquer criança acusada de homicídio deste grau, se tiver mais de 10 anos, começa a ser julgada como uma adulto. Depois, pode pedir ao tribunal que transfira o caso para um tribunal de família e menores”.



As autoridades tiveram acesso ao telemóvel da criança e descobriram mensagens de texto incriminatórias enviadas a 9 de março. Exemplo disso é “Vou fazer isso ao Brandan” e “Ou devo matá-lo agora”.

CNN Portugal / MCP