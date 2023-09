Criança encontrada morta numa banheira em França. Pai, tio e avó detidos

A polícia francesa encontrou o corpo de uma criança de sete anos dentro de uma banheira, num apartamento em Perpignan. A perturbadora descoberta foi feita na passada quinta-feira. O pai, tio e avó do menor foram detidos.

O menino apresentava hematomas e o corpo estaria parcialmente congelado, escreve o Le Parisien. As irmãs mais novas também apresentavam sinais de maus-tratos e foram hospitalizadas.

"As duas meninas, de dois e três anos, apresentam sinais de múltiplos traumatismos", disse o procurador de Perpignan, Jean-David Cavaillé, que solicitou a acusação dos três suspeitos.

O pai, Salim B., de 28 anos, que foi descoberto com um cabo no pescoço, foi detido pelas autoridades. Assim, como o seu irmão, de 33 anos, que entretanto transportou as sobrinhas para o hospital. A mãe dos dois homens também foi colocada sob custódia policial, depois de inicialmente ter sido ouvida como testemunha.

O alerta foi feito às autoridades por um funcionário da funerária local, que terá sido questionado pelo pai, através de uma chamada telefónica, sobre a possibilidade de repatriar o corpo do menino para a Argélia sem ter certidão de óbito.

Salim B. já tinha sido alvo de queixas de violência doméstica.