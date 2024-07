Detido suspeito de matar sem motivo idoso no Seixal

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal anunciou esta terça-feira a detenção do suspeito do homicídio de um homem de 88 anos, ocorrido no dia 28 de junho, no Seixal, distrito de Setúbal.

Em comunicado, a PJ indica que o detido, um homem de 32 anos, terá abordado a vítima na via pública e, sem quaisquer motivos, desferiu-lhe várias facadas, abandonando de imediato o local.

A PJ de Setúbal adianta que, na sequência das diligências realizadas, apreendeu “relevante material probatório e a arma do crime”.

O detido, que está indiciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e detenção de arma proibida, vai ser presente esta terça-feira a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.