Homem acusado de matar vizinhos numa estância de nudismo na Califórnia

Um homem foi acusado de homicídio por suspeita de ter matado dois dos seus vizinhos numa estância de nudismo na Califórnia, Estados Unidos, depois de serem encontrados os restos mortais de duas pessoas por baixo da sua casa.

Michael Royce Sparks, de 62 anos, está acusado de dois crimes de homicídio relacionados com a morte de Daniel e Stephanie Menard, de 79 e 73 anos, que estavam desaparecidos.

O casal foi visto pela última vez a 24 de agosto na sua casa, na estância turística de Olive Dell Ranch, e a polícia acredita que os restos mortais encontrados sejam dos Menard, que viviam na casa ao lado de Sparks

"Sabemos que estão mortos e sabemos que há duas vítimas", apontou Jason Anderson, Procurador Distrital do Condado de San Bernardino, em relação às acusações.

A chefe da polícia de Redlands, Rachel Tolber, revelou que as autoridades chegaram a Sparks, devido à denúncia de um familiar, que disse que o homem estava envolvido no desaparecimento do casal.

Ele "admitiu ter matado duas pessoas e estava a ameaçar suicidar-se", informou Tolber.

Depois de "longas negociações", Sparks, que estava armado e barricado, rendeu-se, apontou o procurador Jason Anderson.

Após a detenção, as equipas de busca encontraram restos humanos debaixo da casa de Sparks.

As autoridades não avançaram com a causa de morte ou motivo do crime, mas dizem não existirem razões para pensar que haja outras vítimas.