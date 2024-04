Idoso "terá realizado um disparo contra as costas da vítima". Discussão acaba ao tiro em Sarilhos Grandes

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve um homem de 74 anos suspeito de tentativa de homicídio na sequência de uma discussão com outro homem na via pública em Sarilhos Grandes, concelho do Montijo, no distrito de Setúbal, foi anunciado esta terça-feira.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal adianta que os militares do posto do Montijo foram alertados através de uma denúncia e que se dirigiram rapidamente para o local, onde intercetaram o suspeito, apreendendo-lhe uma pistola e sete munições.

“No decorrer da ação foi possível apurar que, no seguimento da discussão, o suspeito terá realizado um disparo contra as costas da vítima, que acabou por não sofrer ferimentos face à distância a que o disparo foi efetuado”, lê-se no comunicado.

O detido já foi presente ao Tribunal Judicial do Barreiro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.