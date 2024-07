Prisão preventiva para suspeito de homicídio na Amadora

O alegado autor do homicídio de um homem de 29 anos a 04 de julho na Amadora, no distrito de Lisboa, ficou em prisão preventiva, segundo a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).

O homem foi detido fora de flagrante delito e foi também indiciado de um crime de detenção de arma proibida, segundo indica a PGDL na sua página da Internet.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou no dia 06 de julho que o presumível autor do homicídio é um homem de 20 anos, que fez três disparos sobre a vítima, na via pública, estando também indiciado pelo crime de detenção de arma proibida.

A Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ referiu ainda em comunicado que os acontecimentos ocorreram na sequência de uma altercação entre ambos na véspera.