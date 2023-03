Um homem, de 39 anos, foi detido por suspeita de autoria de um incêndio num edifício comercial/industrial e por furto qualificado, crimes alegadamente cometidos na freguesia de Nogueira, em Braga, anunciou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

“O detido, residente no concelho [de Braga], próximo do local dos factos, num quadro mais vasto da prática de crimes contra o património, com escalamento e arrombamento, introduziu-se num conjunto de pavilhões comerciais, vindo a praticar furtos no interior dos mesmos”, explica a PJ, em comunicado.

Esta força de investigação criminal conta que, numa das ocasiões, o homem “acabou por ficar encurralado” numa área externa de um pavilhão contíguo, “onde, horas mais tarde, deflagrou um incêndio que consumiu diverso material combustível”.

“Não fosse o precoce alerta dado por colaboradores de empresas ali instaladas, com remoção de material combustível lá existente, e a pronta intervenção dos bombeiros, todo o complexo comercial adjacente, constituído por vários pavilhões, estaria em risco de incêndio”, sublinha a PJ.

Segundo a PJ, aquando do combate ao incêndio, “veio a ser detetada a presença do indivíduo, com ferimentos, e mais tarde detido, o qual terá sido responsável pelos furtos e pela ignição que deu origem ao incêndio”.

“As diligências realizadas por esta polícia permitiram a recolha e consolidação de substanciais elementos de prova. O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação”, lê-se ainda no comunicado da PJ.