Prisão preventiva para suspeito de matar grávida na zona de Vila Viçosa

O Tribunal Judicial de Évora decretou, esta quinta-feira, a prisão preventiva para o homem, de 44 anos, suspeito do homicídio de uma mulher grávida, em junho, na área da comarca de Vila Viçosa (Évora), disse fonte policial.

A fonte da Polícia Judiciária (PJ) indicou à agência Lusa que o homem foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Évora, que lhe decretou a medida de coação mais gravosa, ficando em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Elvas a aguardar o desenrolar do processo.

Em comunicado, a PJ indicou que o suspeito foi detido, na quarta-feira, por elementos da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora desta polícia, por existirem fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado.

A vítima, de 35 anos, coabitava com o suspeito e encontrava-se grávida de sete meses, adiantou, referindo que a mulher “foi atingida no peito”, sem, no entanto, especificar na nota com que objeto.

Segundo a PJ, os factos ocorreram no dia 22 de junho, num local ermo, num quadro motivado por ciúmes.

Questionada pela Lusa sobre o tipo de objeto com que a mulher foi atingida, uma fonte da PJ limitou-se a adiantar que se tratou de um objeto corto-perfurante.

Em 23 de junho, a Lusa noticiou que a PJ estava a investigar as circunstâncias da morte de uma mulher, de 35 anos, cujo corpo tinha sido encontrado num terreno perto de Borba, também no distrito de Évora e na área geográfica da comarca de Vila Viçosa.

Uma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central referiu então que o corpo da mulher tinha sido encontrado, na tarde do dia 22 de junho, num terreno junto a um caminho rural conhecido como Estrada das Cortes, no concelho de Borba.