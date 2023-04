A polícia australiana está a vasculhar três mil toneladas de lixo em busca dos restos mortais de Lesley Trotter, uma mulher de 78 anos desaparecida no final de março, em Brisbane, Queensland.

Inicialmente, as buscas centraram-se nos trilhos das matas próximas, onde a vítima gostava de caminhar, mas, depois, a investigação encontrou evidências de que Lesley Trotter estaria morta e poderia ter sido colocada num caixote do lixo à porta de casa.

Há mais de sete dias que procuram os restos mortais da mulher na lixeira e, recentemente, encontraram provas de que estão a procurar no local certo, uma vez que os agentes encontraram documentação de um residente que mora numa rua próxima à de Trotter.

O caixote do lixo em questão terá sido prensado antes de ser enviado para a lixeira.





As buscas começaram na terça-feira, 18 de abril, mas foram temporariamente interrompidas devido ao mau tempo. Prevê-se que o processo ainda demore várias semanas, uma vez que, segundo as autoridades, ainda só conseguiram revistar 12,7% do lixo.

De acordo com a CNN Internacional, a principal linha de investigação da polícia está relacionada com os hábitos de reciclagem da vítima, que era conhecida na zona por vasculhar caixotes de lixo de casas vizinhas para reciclar o lixo que tinha sido mal distribuído.

“Se isso criou algum mal-estar entre os vizinhos, é o que estamos a tentar perceber”, disse fonte da investigação.