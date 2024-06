Caso das gémeas: filho de Marcelo vai ser constituído arguido

O filho do Presidente da República vai ser constituído arguido no caso das gémeas, sabe a CNN Portugal. Nuno Rebelo de Sousa vai ser interrogado quando regressar a Portugal, uma vez que neste momento se encontra a viver em São Paulo, no Brasil.

As crianças foram alvo de um tratamento de 4 milhões de euros para atrofia muscular espinhal à base de Zolgensma, o medicamento mais caro do mundo - que foi administrado às menores no Hospital de Santa Maria na sequência de sucessivas pressões do filho do Presidente da República.

Lacerda Sales, ex-secretário de Estado da Saúde já foi alvo de buscas da Polícia Judiciária em casa, em Leiria, "no início desta semana", apurou a CNN Portugal junto de fontes próximas do ex-governante. E foi constituído arguido por crimes como abuso de poder.

Luís Pinheiro, ex-diretor clínico do Hospital de Santa Maria e alegado recetor do pedido do gabinete do então secretário de Estado Lacerda Sales para que as gémeas luso-brasileiras fossem recebidas e tratadas naquele hospital, foi constituído arguido na quinta-feira pela Polícia Judiciária na sequência das buscas de que também foi alvo.

