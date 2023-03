A Polícia Nacional deteve 16 jovens no metro de Madrid, na manhã deste domingo, na sequência de um confronto que começou devido a um olhar e terminou com o corte da circulação, detenções e feridos.

A briga envolveu jovens de diferentes nacionalidades e idades, incluindo quatro menores de idade. Estes começaram a agredir-se dentro do metro com cintos de segurança e uma faca.



Segundo o El Mundo, as investigações policiais descartaram a possibilidade de ser uma luta entre gangues. Ao que foi possível apurar, tudo começou por causa de olhar. Um grupo de rapazes olhou para uma jovem que estava acompanhada por outros homens. A troca de insultos rapidamente passou para o confronto físico, instalando-se o caos naquela carruagem, onde várias pessoas viajavam.



O metro parou em Batán, uma estação que, por norma, tem um destacamento especial da polícia, devido ao grande número de assaltos que ocorrem na área. A luta passou para as plataformas, dando oportunidade aos agentes de intercetarem os jovens. Alguns dos participantes fugiram pelas linhas, perturbando o funcionamento do metro.

Todos os jovens envolvidos acabaram detidos. Dois deles ficaram feridos, sem gravidade. Um foi transferido para o Hospital de La Paz e o outro, com vários hematomas, teve alta no local. Mais tarde, foram detidos, juntamente com as restantes 14 pessoas envolvidas, todas acusadas do crime de motim.