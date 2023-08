Encontrados pelo menos 13 corpos em arcas congeladoras em Veracruz

Número de mortos nos fogos do Havai sobe para 99. "Nos próximos dez dias, este número poderá duplicar"

As autoridades mexicanas encontraram os restos mortais de pelo menos 13 pessoas em arcas congeladoras em duas casas de Poza Rica, no norte de Veracruz. Seis pessoas foram detidas por "supostamente" estarem relacionadas com o crime, revelou a procuradora-geral Verónica Hernández.

Os corpos estavam esquartejados e armazenados em pacotes. Por isso, "não se pode falar de um número específico" de vítimas e "é provável que esse número mude", apontou a procuradora.

Verónica Hernández não deu muitos detalhes sobre a operação. Por isso, desconhece-se como as autoridades chegaram a esta descoberta ou qual o envolvimento dos detidos no caso.

Uma coisa parece ser certa para as autoridades, terá sido um "ajuste de contas" e não ficará impune: "Reiteramos que vamos continuar a proporcionar segurança à população em geral. Não queremos que os ajustes de contas destes grupos criminosos continuem. Não vamos permitir que este tipo de ação fique impune."

Segundo Verónica Hernández, existem frequentemente problemas entre dois grupos rivais. Mas as retaliações atingem também a população em geral. Basta que alguém os afronte.