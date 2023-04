As autoridades mexicanas encontraram, esta segunda-feira, quatro mortos num resort de Cancún, no município de Benito Juarez, no estado de Quintana Roo.

Três corpos foram encontrados perto de um hotel da 'Kukulkan Boulevard' em Cancún. Mais tarde, durante uma operação de busca, foi descoberto mais um corpo no mesmo local.

As autoridades disseram já ter detido dois suspeitos e continuam à procura de outros possíveis envolvidos nos presumíveis assassinatos. A causa de morte e a identidade das vítimas não é conhecida, mas sabe-se que eram todas mexicanas.

Segundo o jornal The Guardian, um turista americano foi alvejado na perna por vários suspeitos em Puerto Morelos na semana passada. O motivo da agressão é desconhecido, e a vítima foi hospitalizada em Cancún.

O Governo dos E.U.A. alertou no início de abril para os turistas agirem "com maior prudência", em especial ao anoitecer, nos resorts de Cancún, Playa del Carmen e Tulum, onde houve incidentes de violência e crime no passado.

A região de Cancún e da Costa Maia são destinos de férias que atraem milhões de turistas todos os anos. Embora seja uma zona com um elevado índice de violência causada pela disputa do mercado de narcóticos pelos cartéis de droga mexicanos.

Em 2022, dois canadianos foram assassinados na Playa del Carmen, aparentemente por dívidas a um gangue internacional de tráfico de armas e narcóticos. No ano anterior, dois turistas foram assassinados num restaurante em Tulum, um indiano e um alemão. Encontravam-se no fogo cruzado entre um tiroteio de traficantes de droga de gangues rivais.