Estava a correr quando foi atingido a tiro por um desconhecido. Suspeito fica em prisão preventiva

Um homem, de 57 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter atingido a tiro um desconhecido, no concelho de Moura, distrito de Beja, tendo ficado em prisão preventiva, revelou hoje a PJ.

Em comunicado, a Polícia Judiciária indicou que o suspeito foi detido por “fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada”, ocorrido na quinta-feira, no concelho de Moura, sendo a vítima um homem de 51 anos.

Os factos ocorreram na via pública, adiantou a PJ, quando a vítima “se encontrava a desenvolver uma atividade desportiva (corrida)”, tendo o suspeito, “munido de uma arma de fogo”, atingido o homem de “raspão na cabeça, o que o levou a receber tratamento no Centro de Saúde”.

“Após ser ativada pela Guarda Nacional Republicana (GNR), autoridade policial a quem a vítima se dirigiu logo após os factos, a Diretoria do Sul da PJ desenvolveu, de imediato, diligências investigatórias, vindo a recolher relevantes elementos probatórios, nomeadamente a arma do crime – uma espingarda caçadeira – que conduziram à detenção do suspeito na madrugada de sexta-feira”, segundo o comunicado.

Ao que foi possível apurar, até ao momento, acrescentou a PJ, “suspeito e vítima não se conheciam, sendo que o primeiro está sinalizado por abuso frequente de substâncias, nomeadamente bebidas alcoólicas”.

O suspeito foi presente a interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.

O inquérito é dirigido pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Moura, Comarca de Beja.