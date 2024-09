PSP faz 5.962 detenções na operação Verão Seguro 2024

A PSP deteve 5.962 pessoas durante a habitual operação “Verão Seguro 2024”, sendo a maioria (2.328) por crimes rodoviários, dos quais sobressai a condução com excesso de álcool, segundo o balanço final hoje divulgado.

Segundo os dados avançados pela Polícia de Segurança Pública (PSP), na campanha nacional “Polícia Sempre Presente – Verão Seguro 2024”, que decorreu entre 15 de junho e 15 de setembro em todo o país, no âmbito dos crimes rodoviários foram efetuadas 1.328 detenções das quais por excesso de álcool e 1.222 por condução sem carta, “o que corresponde a 39% do total das detenções”.

No âmbito da mesma operação foram igualmente detidos 498 suspeitos por crimes contra a propriedade (furtos, roubos e burlas) e 642 por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas mais de 395.642 doses individuais, maioritariamente canábis e cocaína (sem especificar por droga).

A Direção Nacional da PSP destaca ainda a detenção de 259 suspeitos da prática do crime de violência doméstica, o que equivale a uma média mensal de 86 detenções, enquanto no mesmo período foram apreendidas 946 armas, das quais 212 de fogo e 289 brancas, “quer como medida cautelar, quer no seguimento das 195 detenções por posse de arma proibida”.

No que se refere à segurança rodoviária, durante os três meses da operação, a PSP fiscalizou 168.548 condutores e controlou 422.249 viaturas por radar, das quais 7.116 em excesso de velocidade.

Foram também registadas 52.325 infrações, entre elas 853 por condução sob o efeito do álcool (com taxa inferior à criminal – 1,2 gramas/litro de sangue), 1.340 por uso do telemóvel durante a condução, 4.900 por falta de inspeção periódica obrigatória, 1.617 por falta de seguro de responsabilidade civil, 766 por falta de uso do cinto de segurança e 249 por falta do uso de sistemas de retenção (cadeirinhas).

Quanto à sinistralidade rodoviária, durante a operação ocorreram 14.419 acidentes, dos quais resultaram 24 mortos, 4.799 feridos (183 feridos graves e 4.616 ligeiros).

Comparando com o período homólogo de 2023 houve um aumento do número de acidentes (13.920, mais 499) e do número total de feridos (4.549, mais 45), bem como das vítimas mortais (15, mais sete), apesar de se ter verificado uma diminuição do número de feridos graves (-22).