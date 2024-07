Cerco no coração de Lisboa: PSP leva a cabo megaoperação contra a violência e tráfico de droga

O jogo do passa culpas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) pôs esta segunda-feira no terreno uma megaoperação em algumas zonas de Lisboa para combater a violência e o tráfico de droga.

Trata-se de uma operação que surge depois de o presidente da Câmara, Carlos Moedas, ter dito que a insegurança aumentou na cidade. O presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior também já se queixou de atos violentos na zona a que preside.

Neste momento, o Beco da Amendoeira e a Mouraria são as prioridades para a PSP. Estas zonas estão a ser cercadas por elementos da polícia.

As autoridades efetuaram um conjunto de detenções no Beco da Amendoeira por tráfico de droga. Para além disso, várias pessoas foram identificadas. Agentes continuam a realizar buscas em vários locais nos arredores do Martim Moniz e Mouraria.

