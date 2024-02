Criança baleada na cabeça no bairro da Bela Vista foi vítima de disparo acidental

Criança de sete anos baleada no bairro da Bela Vista, foi atingida na cabeça e está em estado crítico. Suspeito está em fuga

Morreu a criança baleada na cabeça no bairro da Bela Vista em Setúbal

O menino de sete anos que morreu depois de ter sido baleado no domingo com um tiro de caçadeira no bairro da Bela Vista, Setúbal, “foi atingido por um disparo acidental”, disse à Lusa fonte da Polícia Judiciária.

De acordo com as informações transmitidas inicialmente à Polícia Judiciária de Setúbal, o disparo teria sido efetuado de forma deliberada a partir de uma viatura em movimento, mas esta versão dos acontecimentos já foi descartada pela investigação, que diz ter-se tratado de um disparo acidental.

A criança foi atingida na cabeça durante a tarde de domingo, quando se encontrava na via pública, na companhia da avó, tendo sido transportada em estado crítico para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, e depois transferida para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde viria a ser declarado o óbito.

A avó da criança, que também foi atingida pelo disparo, sofreu apenas ferimentos ligeiros.

A PJ de Setúbal continua as investigações com o objetivo de identificar e deter o autor do disparo que causou a morte da criança.