Detido jovem suspeito de agredir à facada casal de namorados em Barcelos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem de 21 anos suspeito de tentar matar à facada um casal de namorados junto a um estabelecimento de diversão noturna em Barcelos, em novembro de 2023, anunciou esta sexta-feira aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que os factos ocorreram na madrugada de 04 de novembro, quando dois grupos se envolveram “numa acesa discussão” no interior de um espaço de diversão noturna, acabando por serem expulsos pela segurança do estabelecimento.

Acrescenta que já na via pública, nas imediações daquele espaço, os grupos continuaram a discussão e agrediram-se mutuamente.

“O suspeito, pertencente a um dos grupos, munido de uma faca, veio a agredir um homem e uma mulher do grupo rival, provocando-lhes ferimentos graves, nomeadamente uma lesão perfurante na zona do tronco, colocando em perigo as suas vidas, principalmente a do elemento masculino”, refere o comunicado.

O agressor foi detido na quinta-feira.

As vítimas são um casal de namorados, ele com 20 e ela com 24 anos.

Indiciado por dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada, o agressor vai ser presente no Tribunal de Guimarães, distrito de Braga, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.