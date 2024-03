Detido suspeito de tráfico de droga nas imediações de escola em São Miguel

Um homem ficou sujeito a apresentações periódicas perante as autoridades depois de ter sido detido "em flagrante delito" por suspeitas de tráfico de droga nas imediações de uma escola na Lagoa, nos Açores, revelou esta sexta-feira a PSP.

O suspeito, de 22 anos, foi detido no decurso de várias ações de policiamento que a equipa do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade, do programa Escola Segura da Esquadra da Lagoa, tem efetuado nos vários estabelecimentos de ensino daquele concelho da ilha de São Miguel, segundo o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Na altura, "foi possível referenciar um suspeito que se dedicava à venda de haxixe aos vários estudantes que o procuravam", tendo a equipa policial avançado para uma abordagem ao homem quando este se encontrava nas imediações de um estabelecimento de ensino, na freguesia de Nossa Senhora do Rosário, concelho da Lagoa", descreve a PSP, num comunicado de imprensa.

Ainda de acordo com a fonte policial, o suspeito foi detido "na posse 28 doses de haxixe e quantias monetárias" que poderão ser resultado do "lucro da venda de drogas".

A investigação permitiu apurar que a droga apreendida, que estava "na posse do arguido, não se destinava ao mero consumo e tinha como finalidade a venda direta aos consumidores", adianta ainda a PSP nos Açores.

Após presente a primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou com "as medidas de coação de apresentações periódicas perante as autoridades e proibição de se aproximar de estabelecimentos de ensino", lê-se ainda no comunicado.