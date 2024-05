Discussão acaba com um homem esfaqueado em Sesimbra. Suspeito detido

Um homem de 22 anos foi detido por suspeitas de tentativa de homicídio na forma tentada, por ter agredido outro homem, de 22 anos, com uma arma branca no concelho de Sesimbra, informou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo um comunicado da PJ, no dia 10 de fevereiro o suspeito agrediu a vítima com dois golpes de arma branca na sequência de uma discussão “por motivos fúteis”, na via pública, em Sesimbra, no distrito de Setúbal.

"O suspeito, encontrando-se munido de uma arma branca, veio a desferir duas facadas na vítima", refere a PJ, adiantando que a vítima sofreu ferimentos graves e teve de receber assistência hospitalar.

A PJ indica ainda que o suspeito, que foi detido através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, já tem antecedentes policiais pelo mesmo tipo de crime e vai ser presente a tribunal para aplicação de eventuais medidas de coação.