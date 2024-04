Dois taxistas detidos por cobrarem mais do que deviam. PSP deixa conselho para não se deixar enganar

Andou fugido depois de ferir com gravidade um homem com uma garrafa de vidro. Foi detido esta semana em Sintra

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve na quinta-feira um jovem de 17 anos, no bairro do Cerco, no Porto, e um homem de 36, em Ermesinde, Valongo, por suspeita de tráfico de droga, revelou em comunicado a Polícia.

No acumulado das duas detenções, a PSP apreendeu 348 doses de heroína, cocaína e haxixe, além de 304 euros, um telemóvel e uma bolsa, acrescenta a nota de imprensa.

Os detidos vão ser presentes junto das autoridades judiciárias.