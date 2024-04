Dois taxistas detidos por cobrarem mais do que deviam. PSP deixa conselho para não se deixar enganar

Dois taxistas, de 40 e 70 anos, foram detidos na quarta-feira na freguesia lisboeta do Parque das Nações por serem suspeitos do crime de especulação de preços, divulgou esta sexta-feira o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

Em comunicado, o Cometlis refere que, com estas detenções, se eleva para sete o número de profissionais do táxi detidos desde o início do ano por suspeita do crime de especulação de preços.

No ano de 2023 foram detidos mais de 30 taxistas por suspeita de crimes da mesma natureza.

“Neste âmbito, a Polícia de Segurança Pública aconselha todos os cidadãos a, em caso de dúvida, consultarem o Simulador disponibilizado pela Cooperativa de Táxis de Lisboa, no site da Cooptáxis. Esta ferramenta permite verificar, através do endereço do local de partida e de chegada, saber o valor aproximado da viagem de táxi”, aconselha a PSP.