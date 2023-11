Filmou-se a disparar sobre sem-abrigo na Califórnia. Atirador estava a correr e a vítima a dormir no passeio

Um homem de 68 anos foi acusado de matar a tiro um sem-abrigo, que acordou por estar a bloquear o passeio. A vítima atirou-lhe um sapato momentos antes de ser atingido a tiro. O crime foi filmado pelo atirador, revela o gabinete do promotor do condado de Orange, na Califórnia, Estados Unidos.

No final de setembro, Craig Elliot estava a correr com os seus dois cães e a empurrar um carrinho, quando se deparou com Antonio Avalos, de 40 anos, que estava a dormir no meio do passeio. O idoso começou a bater-lhe com o carro para acordá-lo e Avalos gritou-lhe.

O homem gravou o incidente. Segundo o comunicado do promotor, as imagens mostram Avalos a levantar-se e a atirar um sapato a Elliot, que se agacha para não ser atingido e dispara, em seguida, três vezes sobre o sem-abrigo. Avalos acabou por morrer devido aos ferimentos sofridos.

Apesar de ter uma licença ativa de porte de arma oculta emitida pelo Departamento do Xerife do condado de Orange, Elliot é acusado também do crime de uso pessoal de arma de fogo.

Craig Elliot foi detido na sequência do cumprimento de um mandado de detenção a 17 de novembro, pela Polícia de Garden Grove.

O atirador saiu em liberdade, depois de pagar 100.000 dólares (mais de 91.000 euros).

Se for considerado culpado de todos os crimes de que é acusado, Craig Elliot enfrenta uma pena máxima de 21 anos.