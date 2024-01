Foi cobrar a renda e acabou nos Cuidados Intensivos. Agressor detido pela PJ em Odemira

Deixaram o filho de seis anos no carro e foram para um bar em Portalegre. Criança foi encontrada a vaguear no parque de estacionamento

Um homem de 28 anos foi identificado e detido pela presumível autoria de um crime de homicídio na forma tentada, pela Polícia Judiciária (PJ) de Portimão, anunciou esta força através de comunicado.O crime ocorreu no dia 9 de janeiro, na zona de Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira.

A vítima de 60 anos abordou o agressor para cobrar a renda de uma habitação e gerou-se uma discussão entre ambos. Aproveitando a distração do homem, o detido empurrou-o do patamar das escadas, causando a sua queda do 1.º piso. Em seguida, quando a vítima estava caída no chão e sem capacidade de reação, o suspeito agrediu-a "várias vezes com um objeto contundente no crânio".

Na sequência das agressões, a vítima sofreu "politraumatismos e ferimentos cranianos" e foi conduzida ao hospital, em perigo de vida. O homem ainda se encontra internado na Unidade de Cuidados Intensivos.

O detido será presente a primeiro interrogatório para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.